Endlich wieder Quartalssaison - Welche Zahlen Sie im Blick haben sollten

Pünktlich zum 23.01.2024 erreichten uns von einigen Unternehmen die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal des vergangenen Jahres.



Nachdem heute Morgen bereits die United Airlines Aktie nach starken Zahlen abhob, gewährten uns im Tagesverlauf weitere Unternehmen einen Blick in ihre Bücher. Im Laufe des Morgens zog beispielsweise der schweizerisch-amerikanische Computerzubehör-Hersteller Logitech nach. Der Konzern konnte trotz eines Rückgangs beim Umsatz die Erlöse steigern. Im selben Atemzug hob der Konzern zusätzlich noch die eigenen Prognosen für das laufende Jahr an.



Zur deutschen Mittagszeit erreichten uns dann die Zahlen des US-amerikanischen Industriegiganten General Electric. Der Konzern profitiert nach wie vor vom Nachfrageboom auf dem Markt für Verkehrsflugzeuge und so stieg der bereinigte Nettogewinn im vierten Quartal auf 1,77 Milliarden US-Dollar.



Kurz vor Handelsbeginn der amerikanischen Märkte präsentierte dann noch der US-Pharmariese Johnson & Johnson seine Ergebnisse. Die Geschäfte mit seinem Top-Medikament Stelara und die starke Performance seiner Medizintechniksparte ermöglichen es dem Konzern, einen Gesamtumsatz von 21,4 Milliarden USD für das vergangene Quartal zu vermelden.















