Der in Schieflage geratene amerikanische Wasserstoff-Konzern Plug Power sorgt am Dienstag mit Neuigkeiten für Furore, die die Anleger vorbörslich in Ekstase versetzen. Die Aktie des Unternehmens gewinnt zur Stunde rund 20 Prozent an Wert und kann sich damit von den jüngsten Mehrjahrestiefs nach oben lösen.Der Grund für die Euphorie ist der angekündigte Beginn der Produktion von Flüssigwasserstoff in seinem Werk in Georgia. Es sei die größte Anlage dieser Art in den USA."Wir haben einen historischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...