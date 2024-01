Nach einer kräftigen Gegenbewegung in der Vorwoche musste die Aktie von PayPal am gestrigen Montag erst einmal wieder einen Teil der Gewinne abgeben. Zum Handelsschluss an der Wall Street stand letztlich ein Minus von rund drei Prozent an der Kurstafel. Am heutigen Dienstag legt der Kurs aber schon wieder zu.Kurz vor Handelsstart in New York notiert die PayPal-Aktie wieder gut ein Prozent höher und kann die Vortagesverluste damit teilweise ausgleichen. Positiv außerdem: Die am Freitag zurückeroberte ...

