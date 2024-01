DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz, 10:00 BI-PK) *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q 07:30 AT/Andritz AG, Capital Markets Day 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,4 zuvor: 44,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 42,5 zuvor: 42,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 43,8 zuvor: 43,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 46,2 10:50 EU/EZB, Zuteilung 7-tägiger Dollar-Tender 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Regierungs-PK 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,4 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,2 zuvor: 47,9 *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, slowakischer Ministerpräsident Fico, Pk vor gemeinsamem Gespräch, Berlin 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und moderiertes Bühnengespräch beim Politschen Abend des Digitalverbandes Bitkom, Berlin *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q 11:30 DE/Auktion 1,0%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit Mai 2038 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2046 im Volumen von 500 Mio EUR ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

