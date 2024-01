Die Ladeplattform Monta hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem Kapital, dass sich somit auf 130 Millionen erhöht hat, wollen die Dänen die Anzahl der Mitarbeiter verdoppeln, in die Produktentwicklung investieren sowie das Partnernetzwerk ausbauen. Energize Capital führt die Finanzierungsrunde gemeinsam mit GreenPoint Partners und Dänemarks staatlichem Export- und Investitionsfonds an. Ebenfalls beteiligt ...

