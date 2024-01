Bei Alibaba sind heute ausnahmsweise mal die Bullen am Drücker. Der Grund: ein Billionen'Stimulus der chinesischen Regierung.So kündigte Chinas Ministerpräsident Li Qiang am Dienstagmorgen neue "kraftvolle" Schritte an, um die chinesischen Aktienmärkte zu stabilisieren. Peking scheint es wichtig zu sein den seit mittlerweile rund einem Jahr anhaltenden Abverkauf auf dem heimischen Börsenparkett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...