Der DAX tendiert aktuell weiterhin seitwärts um 16.650 Punkte, über dem 10er-EMA im Tageschart, der aktuell bei 16.625 Punkten notiert. Starker Verkaufsdruck hat sich bisher aber trotz des vorherigen Hochlaufs nicht ergeben. Und auch in den USA zeigt sich der S&P 500 weiterhin stark. Saisonal ist im DAX ebenfalls mit eher weiter steigenden Kursen bis Anfang Februar in US-Wahljahren zu rechnen. Ob es so kommt? Sollte es auch zu einem Durchbruch über ...

