JPMorgan hat die Coinbase-Aktie am Dienstag von "Neutral" auf "Underweight" herabgestuft. Die Analysten glauben nicht daran, dass die Bitcoin-ETFs sich positiv auf die Kryptowährung auswirken wird. Stattdessen gehen sie davon aus, dass sie die Marktteilnehmer enttäuschen werden. Coinbase startet mit einem Abschlag von rund fünf Prozent in den Handel."Wir sehen ein größeres Potenzial für das Nachlassen der Begeisterung für Kryptowährungs-ETFs, was zu niedrigeren Token-Preisen, niedrigerem Handelsvolumen ...

