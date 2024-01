Der Euro hat am Dienstag etwas an Wert verloren. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0854 US-Dollar und damit 0,24 Prozent weniger als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0890 Dollar festgesetzt.Am Devisenmarkt wurde die Euro-Schwäche mit der schlechteren Stimmung an den europäischen Aktienbörsen begründet. Der Dollar als Reservewährung erhielt dadurch ...

