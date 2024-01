Die transformative Fusion definiert die Landschaft der Nachhaltigkeitsdaten für reale Anlagen neu, damit sie "analysefähig" wird, und setzt neue Maßstäbe für die Branche

EVORA Global, ein führender Anbieter von technologiegestützten Nachhaltigkeitslösungen für die Immobilienbranche, gab heute die strategische Übernahme von Metry bekannt. Metry ist Europas führende Plattform für die Erfassung von Umweltdaten. Mit diesem Schritt werden neue Maßstäbe in Bezug auf Datenqualität und technologische Innovation gesetzt und umfassende Datenlösungen für die globale Branche der Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen bereitgestellt.

Die Übernahme bedeutet für die Kunden von EVORA ein verbessertes Niveau der Datenautomatisierung und -qualität, das durch direkte Verbindungen zu fiskalischen Zählern und Hubs erreicht wird. Auf diese Weise werden Datenlücken beseitigt und die Zuverlässigkeit der Informationen, die in die Analyse- und Content-Management-Plattform SIERA eingespeist werden, insgesamt erhöht. Das Engagement von EVORA für die Datenqualität und -validierung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, sicherzustellen, dass alle Nachhaltigkeitsdaten analysefähig sind. Dazu werden externe Datenquellen mit dem Know-how des Unternehmens in Bezug auf Vorschriften und Kohlenstoffbilanzierung unter Einhaltung der höchsten Standards der Branche kombiniert.

Mit dem erweiterten Angebot erhalten die Kunden von Metry Zugang zu EVORAs Know-how bei der Festlegung von Strategien und der Umsetzung von Netto-Null-Kohlenstoff-Initiativen in ihren Immobilienportfolios. Dieses gemeinsame Know-how die Fusion von menschlichen Erkenntnissen mit fortschrittlicher Technologie ist ein Beweis für den zukunftsorientierten Ansatz beider Unternehmen.

"Wir freuen uns sehr, Metry in der EVORA-Familie willkommen zu heißen", sagte Pradeep Menon, CEO von EVORA Global. "Diese strategische Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, Investoren in Immobilien mit den Instrumenten und Daten auszustatten, die sie benötigen, um nachhaltige Praktiken in der gebauten Umwelt zu fördern. Sie ermöglicht es uns, unseren Kunden unvergleichliche Dienstleistungen anzubieten und Lösungen für den Klimawandel zu finden."

"Das ist die perfekte Konstellation", so Magnus Hornef, CEO und Mitbegründer von Metry, der als Chief Data Officer in das Executive Committee von EVORA eintreten wird. "Wir können gemeinsam schneller etwas bewirken, und ich freue mich sehr über die Erweiterung unserer Datenerfassungsmöglichkeiten für alle Kunden von EVORA. Es ist ein großer Schritt hin zur Vernetzung aller Gebäude mit zuverlässigen Daten und automatischer Erfassung."

Über EVORA Global: EVORA Global ist ein führender Nachhaltigkeitsberater, der umfassende, branchenführende Klimalösungen für Immobilieninvestoren anbietet. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung widmet sich EVORA den klimatischen Herausforderungen der Immobilienbranche und konzentriert sich dabei auf die Bedürfnisse von Investoren in die bebaute Umwelt. Zu seinen Kunden zählen viele der größten Namen der globalen Immobilienbranche, darunter Invesco Real Estate, Hines und M&G. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftigt heute über 200 Mitarbeiter und hat 150 Kunden.

Über Metry: Metry ist die führende Plattform für die Erfassung von Umweltdaten in Europa, wobei der Schwerpunkt auf Energiedaten liegt. Mit mehr als einem Jahrzehnt an Erfahrung unterstützt Metry Unternehmen bei der Entwicklung und Nutzung von energiesparenden Technologien sowie IoT-Lösungen und trägt so zu einem echten Wandel für die Umwelt bei. Derzeit betreut Metry über 200 Unternehmen in mehr als 10 Ländern und expandiert aktiv auf internationaler Ebene, um eine vollständige Abdeckung der Datenerfassung in Europa anzubieten.

