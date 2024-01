Seit seinen Hochs des Jahres 2022 ist der Strompreis deutlich gefallen, was Verbraucher und Unternehmen entlastet. "Mittelfristig jedoch bleibt der Preis schwankungsanfällig und wird auf mittlere Sicht eher steigen", prognostiziert Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Dafür sprechen die wachsende Stromnachfrage und die hohen Kosten für den Ausbau von Netzen und Speichern. Die Gestehungskosten für die Erzeugung von grünem Strom dürften zwar weiter fallen. Gleichzeitig aber wirken andere Faktoren in Richtung Teuerung. So müssen die Kapazitäten zur Produktion von ...

