Der führende Anbieter von Fondsdienstleistungen gründet Key Client Partnerships, ein engagiertes Team von Branchenexperten für die gemeinsame Entwicklung von Betriebs- und Finanzmodellen, die auf die spezifischen Prioritäten der Kunden zugeschnitten sind

Alter Domus, ein führender Anbieter von technologiegestützten Fondsadministrations-, Private-Debt- und Unternehmensdienstleistungen für die Branche der alternativen Anlagen, hat heute die Gründung seiner Key Client Partnerships (KCP) bekannt gegeben. Diese Partnerschaft soll Privatmarktunternehmen bei der Skalierung ihrer Middle- und Back-Office-Infrastruktur unterstützen, damit sie den steigenden Anforderungen der Anleger und der zunehmenden Komplexität gerecht werden können. Diese Gründung ist eine natürliche Folge der 20-jährigen Erfahrung des Unternehmens beim Aufbau langfristiger Beziehungen zu großen Privatmarktunternehmen.

Mit dem zunehmenden Wachstum der Privatmärkte steigen auch die Anforderungen an Technologie, Regulierung und Anlegerberichte. Deshalb zielt die KCP-Praxis von Alter Domus darauf ab, den Bedarf privater Unternehmen an gezielter Unterstützung bei der Definition und Umsetzung neuer Zielbetriebsmodelle zu decken, um ihr zukünftiges Wachstum und ihre Skalierbarkeit zu fördern.

Der Key Client Partnerships-Ansatz konzentriert sich auf die Investition in langfristige Kundenbeziehungen, die von der Migration von Produkten von einer Plattform zu einer anderen über die Abwicklung aller Outsourcing- und Technologie-Schnittstellen bis hin zum Management aller Governance- und Risikominderungsaspekte von Team- und Technologieumstellungen reichen.

Je nach ihren strategischen Prioritäten basieren die gemeinsamen Betriebsmodelle auf einer der drei umfassenden operativen Grundlagen:

Co-Sourcing : Das erfahrene Administrationsteam von Alter Domus nutzt weiterhin die Technologie, die Prozesse und die Dateninfrastruktur des Kunden. Zu den Vorteilen dieses Modells gehören, dass Alter Domus die Personalverantwortung für das Kundenteam übernimmt, dass es zu keinen Unterbrechungen des derzeitigen Modells des Kunden kommt und dass alle maßgeschneiderten Entwicklungen der Technologieplattform beibehalten werden.

: Das erfahrene Administrationsteam von Alter Domus nutzt weiterhin die Technologie, die Prozesse und die Dateninfrastruktur des Kunden. Zu den Vorteilen dieses Modells gehören, dass Alter Domus die Personalverantwortung für das Kundenteam übernimmt, dass es zu keinen Unterbrechungen des derzeitigen Modells des Kunden kommt und dass alle maßgeschneiderten Entwicklungen der Technologieplattform beibehalten werden. Managed Service : Ein Expertenteam verwaltet aktiv die Technologie und Prozesse eines Kunden, während der Kunde seine Dateninfrastruktur kontrolliert. Zu den Vorteilen dieses Modells gehören der Zugang zum umfassenden Verwaltungs-, Technologie- und Prozess-Know-how von Alter Domus, die Übernahme von Technologiekosten, die Beibehaltung von maßgeschneiderten Datenschnittstellen und Entwicklungen im Namen des Kunden sowie die laufenden Investitionen von Alter Domus in die Modernisierung und Innovation der Technologieplattform.

: Ein Expertenteam verwaltet aktiv die Technologie und Prozesse eines Kunden, während der Kunde seine Dateninfrastruktur kontrolliert. Zu den Vorteilen dieses Modells gehören der Zugang zum umfassenden Verwaltungs-, Technologie- und Prozess-Know-how von Alter Domus, die Übernahme von Technologiekosten, die Beibehaltung von maßgeschneiderten Datenschnittstellen und Entwicklungen im Namen des Kunden sowie die laufenden Investitionen von Alter Domus in die Modernisierung und Innovation der Technologieplattform. Outsourcing: Die Experten von Alter Domus kümmern sich um jeden Aspekt der Verwaltungsanforderungen eines Kunden, einschließlich Technologie und Dateninfrastruktur. Die Informationen werden über CorPro, das Kundenportal von Alter Domus, oder eine direkte API-Verbindung bereitgestellt. Alter Domus übernimmt die Daten- und Infrastrukturkosten und bietet dem Kunden vollen Zugang zu seinen branchenführenden Plattformen, Serviceleistungen und technologischen Entwicklungen sowie Innovationen.

Darüber hinaus unterstützt das KCP-Team von Alter Domus seine Kunden beim Aufbau des entsprechenden Finanzmodells für die Partnerschaft und leitet den Übergang zum Zielbetriebsmodell.

Steve Krieger, Head of Key Client Partnerships bei Alter Domus, erklärte: "Kunden konzentrieren sich auf das Investitionsmanagement Geldbeschaffung, Kapitaleinsatz, Risikomanagement und nicht auf Fondsverwaltung, Buchhaltung und Compliance. Unsere neue Praxis ist eine Antwort auf den wachsenden Bedarf der Manager privater Märkte an praktischer Unterstützung bei der Erneuerung ganzer Betriebsmodelle, die nicht mehr zweckmäßig sind. Unterstützt durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung und unsere branchenführende Technologie können Fondsmanager jetzt mit einem engagierten Team von Alter Domus-Experten zusammenarbeiten, um globale Betriebsmodelle zu entwickeln, die auf ihre spezifischen Prioritäten zugeschnitten sind."

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter technologiegestützter Fondsverwaltungs-, Private-Debt- und Unternehmensdienstleistungen für die Branche der alternativen Anlagen und beschäftigt über 5.100 Mitarbeiter in 39 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Alter Domus konzentriert sich ausschließlich auf alternative Anlagen und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienstleistungen, Kapitalverwaltung, Transfer-Pricing, Zahlbarstellung, Dienstleistungen für Verwaltungsgesellschaften, Darlehensverwaltung, Agenturdienste, Handelsabwicklung und CLO-Managerdienste an.

