Nachdem der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock jüngst seine Beteiligung am israelischen Solarmodulhersteller auf 15,8 Prozent erhöht hatte, investiert der US-Vermögensverwalter erneut in einen Solarkonzern, hier die Details. BlackRock investiert diesmal 500 Millionen US-Dollar in Recurrent Energy, einer Tochtergesellschaft von Canadian Solar. Mit der Finanzspritze erhält BlackRock eine Wandelbeteiligung, die zu einer Beteiligung in Hohe von 20 Prozent an Recurrent Energy führen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...