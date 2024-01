Die Ölpreise haben am Dienstagnachmittag leicht zugelegt, nachdem sie bis zum Mittag ihre Vortagsgewinne teils abgegeben hatten.Im Nachmittagshandel kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im März 80,03 Dollar. Das waren 0,19 Prozent mehr als am Montag.Der Preis für ein Fass WTI stieg um 0,33 Prozent auf 74,90 Dollar.Bis zum Morgen hatten geopolitische Risiken die Notierungen noch gestützt. Am Rohölmarkt ...

