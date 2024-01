Allzeithochs gibt es derzeit zwar in den USA und nicht hier, bei den ETFs sind aber eher die Europa-Tracker gefragt. Hoch ist auch das Interesse an Asiens Aktien. Außerdem geht in Krypto-ETNs viel um.23. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Rekorde über Rekorde in den USA: Sowohl Dow Jones als auch S&P 500 und Nasdaq 100 haben am gestrigen Montag Höchststände erklommen. Der DAX liegt mit aktuell 16.654 Punkten hingegen einiges unter seinem Allzeithoch von 16.993,60 Zählern aus dem Dezember. ...

