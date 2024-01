Calgary (Alberta), 23. Januar 2024 / IRW-Press / - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das bestrebt ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert zu bieten, freut sich bekannt zu geben, dass sein Founder und CEO, Raj Grover, den Sprung auf die Liste der Top 50 Cannabis-Führungskräfte 2024 in Kanada von Grow Up geschafft hat. Die Liste, die vom Branchenberatungskomitee von Grow Up sorgfältig ausgewählt wurde, würdigt einflussreiche Führungskräfte der Cannabisbranche, die Wegbereiter für das Wachstum, die Entwicklung und die Innovation der Cannabisindustrie sind, und zeichnet deren unermüdliches, mutiges und innovatives Engagement zur Förderung der Branche aus. Die vollständige Liste finden Sie unter Grow Up Top 50.

"Ich fühle mich geehrt, in diese Liste aufgenommen zu werden. Dies wäre ohne die kontinuierliche harte Arbeit und das Engagement des Teams von High Tide nicht möglich gewesen. Unser innovativer Ansatz hat dazu geführt, dass wir in den fünf Jahren seit der Legalisierung in Kanada bedeutsame Meilensteine erreichen konnten - trotz der enormen Herausforderungen in der Branche, die dazu geführt haben, dass einige unserer Mitbewerber auf der Strecke geblieben sind. Unser Erfolg ist auch der Loyalität und dem Engagement unserer Kunden zu verdanken, die unser Geschäft in Kanada und international weiterhin unterstützen", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Ich möchte auch all den anderen Wegbereitern der Branche gratulieren, die auf dieser Liste stehen und die allesamt dazu beitragen, unsere Branche zu gestalten und zu erweitern. Wir möchten unsere Stärke in Kanada festigen und gleichzeitig neue Märkte im Jahr 2024 erschließen. Ich weiß, dass unser branchenführendes Team auch weiterhin Ergebnisse gleichermaßen für unsere Kunden wie für unsere Aktionäre liefern wird", fügte Herr Grover hinzu.

ÜBER RAJ GROVER

Raj Grover ist einer von Kanadas führenden Geschäftsstrategen und Geschäftsmachern, der High Tide und dessen Tochtergesellschaften Valiant Distribution und Canna Cabana gegründet hat und auch Famous Brandz mitgegründet hat. Unter seiner Führung wuchs High Tide von einem kleinen Geschäft mit zwei Mitarbeitern zu Kanadas größtem nicht konzessionierten Cannabis-Einzelhändler mit über 160 Standorten und 1.500 Teammitgliedern weltweit. Raj hat auch die Online-Reichweite von High Tide im Bereich der Cannabis-Zubehörprodukte in Nordamerika und Europa vergrößert. Er ist bestrebt, der globalen Community etwas zurückzugeben, und hat High Tide bei der Unterstützung von World Vision angeführt, wo er über 300 Kinder in 101 Gemeinden in 33 Ländern gesponsert hat.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, "Community-grown", auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 162 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerika mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

ÜBER GROW UP

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich die Grow Up Conference & Expo zu einer Referenzveranstaltung in der kanadischen Cannabisbranche entwickelt, die für ihre renommierten Redner, ihr vielfältiges Programm und ihr Engagement, Vordenker und Experten zusammenzubringen, bekannt ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Grow Up Conference & Expo.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

mailto:omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73342Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73342&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.