Bonn (ots) -Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) hat der Konformitätsbewertungsstelle SERMA (KBS SERMA) mit Wirkung zum 29. Dezember 2023 den positiven Bescheid über die Erstakkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 ausgestellt. "Die Akkreditierungsurkunde ist gestern bei uns eingegangen - ein toller Erfolg und der Lohn für unsere intensiven Bemühungen. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgehen kann", sagt Dr. Kurt-Christian Scheel, Geschäftsführer der SERMA GmbH.Starttermin ist der 1. AprilZwischenzeitlich hatte die SERMI Operations Group für Deutschland den 1. April 2024 als Starttermin bekanntgegeben und diese Information auf ihrer Website (http://www.vehiclesermi.eu/) veröffentlicht. SERMI steht für Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information. Ab April können diebstahl- und sicherheitsrelevante Informationen über die Fahrzeughersteller-Diagnose dann nur noch von unabhängigen Wirtschaftsakteuren und deren Mitarbeitenden eingesehen werden, die eine Zulassung und Autorisierung durch eine akkreditierte Stelle erhalten haben.Die KBS SERMA steht nun bereit, um mit ihrem akkreditierten Managementsystem die Zulassungs- und Autorisierungsaufgaben gemäß dem SERMI-Schema in Deutschland zu übernehmen.Das Antragsportal ist bereits ab dem 15. Februar geöffnet, damit sich Werkstätten entsprechend für den Start am 1. April vorbereiten können. Auf der Website (http://www.serma.eu) der SERMA GmbH erhalten interessierte Werkstätten alle weiteren Informationen zum Projekt und die Möglichkeit zur Vorregistrierung.Pressekontakt:Simon Pfost,ZDK PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 272E-Mail: pfost@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5698230