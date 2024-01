Der Bericht macht deutlich, dass die Sicherheitskultur im öffentlichen Sektor gestärkt werden muss

KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Schulungen zum Thema Sicherheitsbewusstsein und simuliertes Phishing, veröffentlichte jetzt seinen Bericht über die gängigsten und erfolgreichsten Cyberverbrechen des Jahres 2023 mit Schwerpunkt auf dem öffentlichen Sektor. Der Bericht analysiert Trends, Statistiken und reale Beispiele aus dem Bereich der Internetkriminalität auf globaler Ebene und schlüsselt sie nach Ländern und Regionen auf, zeigt aber auch mögliche Maßnahmen zum Schutz gegen diese Bedrohung auf.

Der öffentliche Sektor wird zu einem immer attraktiveren Ziel für Cyberkriminelle weltweit. Dies ist keine Überraschung, denn Regierungsstellen und öffentliche Dienste speichern persönliche Daten über die überwiegende Mehrheit der Menschen, und diese Informationen sind für Cyberkriminelle von unschätzbarem Wert.

Der Bericht beinhaltet eine Fülle von alarmierenden Fakten und Statistiken, die den steilen Anstieg von Cyberangriffen in diesem Sektor belegen. Einige davon seien hier genannt:

Cyberangriffe auf Regierungsbehörden und öffentliche Dienste haben im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 40% zugenommen

Regierungsstellen und Anwaltskanzleien verzeichneten mit 95 im dritten Quartal 2023 den stärksten Anstieg bei Ransomware-Angriffen

Weltweite Ransomware-Angriffe nahmen im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2022 um 95 zu

Die Kosten einer Verletzung der Datensicherheit sind innerhalb von drei Jahren um 15 gestiegen

Generative künstliche Intelligenz wird immer häufiger von Cyberkriminellen zur Entwicklung raffinierter Social-Engineering-Angriffe eingesetzt

In unserem heutigen digitalen Zeitalter sind gängige und ständig aktualisierte Social-Engineering-Taktiken wie Phishing, Vishing (Voice-Phishing), Spear-Phishing (gezielte Phishing-Angriffe) und Smishing (SMS-Phishing) nach wie vor die beliebtesten und effektivsten Taktiken, die von Cyberkriminellen eingesetzt werden, um sich Zugang zu Systemen zu verschaffen und ihre Angriffe zu starten. Es besteht die dringende Notwendigkeit, den menschlichen Aspekt der Cybersicherheit in Unternehmen durch umfassende Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein zu stärken. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Mitarbeiter die letzte Verteidigungslinie unbeabsichtigt zum schwächsten Glied in der Sicherheitskette werden können.

"Durch geeignete Schulungsinitiativen kann mit diesem kostengünstigen und unkomplizierten Ansatz Social-Engineering-Taktiken wirksam begegnet werden", sagte Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Da jedoch die Angriffe, die auf die Ausnutzung des menschlichen Faktors abzielen, immer raffinierter werden, ist die kontinuierliche Stärkung einer starken Sicherheitskultur ein unverzichtbares Instrument für die dauerhafte digitale Verteidigung und operative Kontinuität."

Zum Download eines Exemplars des KnowBe4-Berichts über Cyberkriminalität im öffentlichen Sektor gelangen Sie hier.

