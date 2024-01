© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Die Papiere von Coinbase gehen heute auf Tauchstation und verlieren zeiweise über fünf Prozent an Wert. Geht es nach Analysten der US-Großbank JPMorgan könnte das erst der Anfang sein.Analyst sieht 35 Prozent Abwärtspotenzial Die Aktie der Kryptohandelsplattform ist heute am Ende der Kurstafeln zu finden. Auf das Gemüt der Anleger schlägt einerseits, dass der Bitcoin seine jüngsten Verluste ausweitet und inzwischen unter die vielbeachtete Marke von 40.000 US-Dollar gefallen ist. Andererseits sorgt auch ein Downgrade von JPMorgan für Verstimmungen. Deren Verkaufsempfehlung, vor der heutigen Herabstufung wurde Coinbase mit "Neutral" bewertet, hat es nämlich in sich: Das von Analyst Kenneth …