DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - VW gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Abgaben geschlossen. Die Dynamik der Kursgewinne trotz neuer Rekorde an der Wall Street habe nachgelassen, hieß es im Handel. Daneben rückt zudem langsam die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Blick. Hier dürfte der geldpolitische Ausblick spannend werden. Derweil nimmt die Berichtssaison langsam an Fahrt auf. Am Mittwoch legt SAP Geschäftszahlen vor. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 16.627 Punkte.

VW-Aussagen zu Cashflow und Gewinn

VW stiegen um 5,4 Prozent. Unternehmensaussagen zu Absatzvolumina wurden im Handel positiv aufgenommen und stützten auch die Zulieferer (Continental plus 1,3%, Schaeffler plus 2,5%). Dazu kämen auch die VW-Aussagen zum freien Cashflow und dem operativen Gewinn gut an, hieß es. VW hat diese Angaben nach Händlerangaben auf einem Analysten-Rundruf geäußert, um deren Schätzungen abzugleichen. Ein VW-Sprecher bestätigte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, dass dieser Rundruf wie vor Quartalszahlen üblich stattgefunden habe.

Die Geschäftszahlen von General Electric (GE) setzten einen positiven Sektorimpuls für Windenergieaktien. Wie die Citigroup anmerkte, legt der GE-Ausblick hohe einstellige Margen für Onshore-Windanlagenausrüster im laufenden Jahr nahe. Die Volumina dürften im zweiten Halbjahr anziehen. Die Analysten sehen Hinweise für eine Verbesserung der Gewinnaussichten für die Branche.

Im Handel wurde zudem auf Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim "Handelsblatt"-Energiegipfel verwiesen. Dieser habe sich erneut für den Erhalt einer Solarmodulproduktion in Deutschland und Europa ausgesprochen. Nordex gewannen 5,9 Prozent und Siemens Energy 3,8 Prozent.

Die Aktien von IBU-tec schossen um 15,3 Prozent nach oben, nachdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem Spezialchemiekonzern Lanxess geschlossen wurde. Demnach werden die beiden Unternehmen gemeinsam ein europäisches Eisenoxidprodukt als wichtigen Bestandteil zur Herstellung von verbessertem LFP-Batteriematerialien entwickeln.

Einmal mehr lieferten Analysten Impulse. So legten Hellofresh um 12 Prozent zu, nachdem Morgan Stanley das Votum auf "Overweight" genommen hatte. Im Gefolge setzten die Zalando-Aktien mit plus 5,4 Prozent ihre jüngste Erholung fort.

Telefonica Deutschland verlässt MDAX und TecDAX

Als nicht überraschend wurde die außerplanmäßige Herausnahme von Telefonica Deutschland aus MDAX und TecDAX gewertet. Nachdem die Muttergesellschaft Telefonica mit ihrem Übernahmeangebot über 93 Prozent Anteil erreicht hat, wird das Streubesitzkriterium nicht mehr erfüllt. "Gute Nachrichten sind das vor allem für United Internet", kommentierte ein Händler. Denn deren Tochter 1&1 (+0,2%) rückt in den TecDAX nach, was ihre Liquidität treiben sollte. Auch für Befesa (+1,3%) sei dies gut, die in den MDAX nachrücken.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.627,09 -0,3% -0,74% DAX-Future 16.735,00 -0,3% -1,16% XDAX 16.624,62 -0,3% -0,86% MDAX 25.839,05 +0,4% -4,78% TecDAX 3.288,63 -0,5% -1,46% SDAX 13.590,26 +0,5% -2,65% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,82 -63 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 24 0 3.084,3 66,1 68,5 MDAX 33 17 0 541,1 32,4 25,5 TecDAX 14 16 0 663,3 18,5 22,9 SDAX 46 24 0 103,7 7,1 7,8 ===

January 23, 2024 11:49 ET (16:49 GMT)

