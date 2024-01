Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Rheinmetall hat nach insgesamt starken Tagen am Dienstag mal wieder verloren. Der Titel verlor insgesamt -2,2 % und befindet sich in einer minimalen Konsolidierungsphase. Das ist nicht verwunderlich nach einem massiven Anstieg auf neue Rekordkurse. Zudem hat das Unternehmen ohnehin auch am Dienstag wieder "gute Nachrichten" bekommen. Leopard-2-Panzer sollen wieder - neu - bestellt worden sein: Litauen möchte sich aufrüsten. Rheinmetall: Das macht nichts Es ist offensichtlich, dass die sinkenden Kursen am Dienstag das Gesamtbild des Unternehmens an den Börsen nicht beeinträchtigen. Der Titel hat unverändert einen massiven charttechnischen oder auch technischen Aufwärtstrend erreicht. Es sieht nicht so aus, als könnte sich daran etwas ändern. Die Bewertung ist zudem mit dem KGV von 17 bezogen auf das laufende Jahr noch immer recht günstig, so wirtschaftlich orientierte Spezialisten.

