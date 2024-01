Der freundlich in die Woche gestartete DAX hat sich am Dienstag richtungslos präsentiert. Börsianer sprachen von einem "Konsolidierungstag". Auch die nach der jüngsten Rekordjagd schwächelnden US-Aktienmärkte gaben keine Impulse.Zum Handelsende stand im DAX ein Minus von 0,34 Prozent auf 16.627 Punkte zu Buche. Der MDAX schloss hingegen 0,35 Prozent höher bei 25 839,05 Punkten. Einzelwerte im FokusIm DAX setzte sich Volkswagen mit einem Kursplus von 5,4 Prozent an die Spitze. Händler verwiesen auf ...

