Bonk verliert in 5 Wochen fast 70 %, da Trader nun vermehrt auf diese Meme Coins setzen

Es war ein beeindruckender Aufstieg, den der Solana-basierte Meme Coin Bonk am Ende des letzten Jahres hingelegt hat. Sogar der Erfolg von PEPE, der auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist, wurde dabei noch übertroffen. Die SOL-Kursexplosion hat zu erhöhter Aktivität auf der Blockchain geführt und die Aufmerksamkeit vieler Trader auf sich gezogen, was auch einer der Gründe war, warum BONK auf rund 2 Milliarden Dollar steigen konnte. Heute scheint von beidem nicht mehr viel übrig zu sein. Solana (SOL) fällt unter die 80 Dollar Marke und BONK hat von seinem Allzeithoch von Mitte Dezember letzten Jahres sogar rund 70 % eingebüßt. Trader sind schon längst auf der Suche nach dem nächsten Meme Coin, der viral geht, wobei vor allem zwei Kandidaten in den Fokus der Anleger rücken.

BONK bald nicht mehr in den Top 100?

Alles, was BONK noch vor etwas mehr als einem Monat zum Megaerfolg verhalfen hat, fliegt dem Meme Coin jetzt um die Ohren. Unter anderem hat die Solana-Rallye dazu beigetragen, dass so ein Hype um Token auf der Highspeed-Blockchain ausgebrochen ist. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Vom Dezember-Hoch bei 125 Dollar ist der SOL-Kurs inzwischen auf 80 Dollar eingebrochen, sodass der Ethereum-Killer nicht mehr den Großteil der Aufmerksamkeit der Trader für sich beanspruchen kann.

Aber nicht nur der Einbruch bei Solana ist Schuld daran, dass BONK in den letzten 30 Tagen mehr als 45 % und seit dem Allzeithoch vom 15. Dezember knapp 70 % verloren hat. Meme Coins sind extrem schnelllebig und volatil und auch bei PEPE, DOGE und SHIB hat es nach einer Kursexplosion einen massiven Einbruch gegeben. Ein neues Allzeithoch wird es wohl auch bei BONK eher nicht mehr zu sehen geben.

(BONK Kursverlauf in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Zur Kursexplosion, bei der die Marktkapitalisierung auf rund 2 Milliarden Dollar gestiegen ist, haben auch die Listings auf Binance und auf Coinbase beigetragen. Beides Ereignisse, die ein Meme Coin nur schwer toppen kann. Die nachträgliche Integration eines realen Anwendungsfall hat schon im Fall von SHIB nicht funktioniert und wird wahrscheinlich auch bei BONK keine größere Euphorie auslösen als das Listing an den beiden größten Kryptobörsen. Zwar wird der Token zweifelsohne immer wieder pumpen, die großen Gewinne von 1.000 % und mehr wird es hier aber nicht mehr zu sehen geben. Dafür stehen bereits andere Coins in den Startlöchern, bei denen das gelingen könnte.

SPONGE V2 mit besseren Chancen?

Wer an einem erfolgreichen Meme Coin zu lange festhält, kann dafür einen hohen Preis zahlen. Diese Erfahrung musste wohl jeder Trader in seinen Anfangstagen machen. Auch das Team, das mit $SPONGE im letzten Jahr einen Megaerfolg erzielt hat, geht daher einen anderen Weg, um diesmal noch höher zu steigen. SPONGE hat nach seiner Markteinführung 2023 innerhalb weniger Tage eine Bewertung von mehr als 100 Millionen Dollar erreicht und um das zu toppen, kommt mit $SPONGEV2 ein komplett neuer Coin, bei dem man sich einiges überlegt hat, um diesmal einen noch größeren Hype auszulösen.

(SPONGE V1 Erfolge - Quelle: Sponge-Website)

Schon der erste SPONGE hat es in das Programm von mehr als 10 zentralisierten Kryptobörsen (CEX) geschafft und mit dem Nachfolger wollen die Entwickler noch einen draufsetzen. "Größere Kryptobörsen, mehr Marketing" lautet hier das Motto, weshalb einige bereits darauf spekulieren, ob $SPONGEV2 auch auf Binance oder Coinbase gelistet werden könnte.

Um die Community diesmal länger bei Laune zu halten, kommt der neue SPONGE V2 auch mit einem eigenen Play 2 Earn Game, das nicht nur für mehr Reichweite sorgen soll, sondern im Erfolgsfall sogar dazu beitragen könnte, dass sich $SPONGEV2 vom Meme Coin zum Gaming Coin entwickelt und so auch langfristig das Potenzial hat, seine Bewertung weit über 100 Millionen Dollar zu halten.

(SPONGE Play 2 Earn Game - Quelle: Sponge-Website)

Sollte es dem Team gelingen, mit $SPONGEV2 den Erfolg des Vorgängers noch zu übertreffen, würde das für frühe Käufer wieder extrem hohe Renditen bedeuten. Um den neuen $SPONGEV2 schon vor dem Listing an den Kryptobörsen zu erhalten, können diejenigen, die bereits im Besitz des ersten Sponge-Tokens sind, diesen über die Website in den Staking Pool einbringen und erhalten dafür den neuen $SPONGEV2 als Rendite, wobei die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert.

Wer noch keine SPONGE besitzt, kann diese noch auf der Website kaufen und erhält dafür dieselbe Menge $SPONGEV2 als Bonus, sobald der neue Token live geht. Die ursprünglich gekauften SPONGE werden dabei automatisch in den Staking Pool eingebracht, sodass diejenigen, die noch vor dem Launch SPONGE auf der Website kaufen, doppelt profitieren können.

Meme Kombat: Der Treffpunkt der Meme Coin Trader?

Mit Meme Kombat ($MK) kommt nicht nur ein neuer Meme Coin auf den Markt, sondern eine Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Coins in einer Arena gegeneinander antreten. Künstliche Intelligenz animiert die Figuren in spannenden Battles, wobei die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Ein Konzept, von dem viele Beobachter erwarten, dass es viral gehen kann, da hier die Anhänger unterschiedlichster Meme Coins zusammenkommen können.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token sind aktuell im Vorverkauf erhältlich und haben bereits mehr als 7 Millionen Dollar von Investoren eingebracht, die vom Konzept überzeugt sind und davon ausgehen, dass Meme Kombat nach dem Launch durch die Decke geht. Da der Presale auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte dieser schon bald enden. Nach dem Vorverkauf wird $MK an den Kryptobörsen gelistet und die erste Battle-Saison mit prominenten Coins wie DOGE und SHIB startet, sodass die Bekanntheit der Plattform sprunghaft steigen und die Nachfrage nach $MK-Token explodieren dürfte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.