Kommt der Machtwechsel? BlackRock hält inzwischen fast 40.000 Bitcoin, während Grayscale weiter verkauft

Vielen war zwar bewusst, dass durch die Bitcoin ETFs, die vor 2 Wochen in den USA genehmigt wurden, institutionelle Anleger ins Spiel kommen und in Zukunft ordentliche Summen in den Markt pumpen könnten, aber mit dem, was sich aktuell abspielt, haben wohl nur die wenigsten gerechnet. Schon am ersten Tag haben die 11 Spot Bitcoin ETFs mehr Handelsvolumen aufgebracht als alle 500 ETFs, die im Jahr 2023 zugelassen wurden. Nun fangen die Größen der Finanzwelt an, Bitcoin im großen Stil zu transferieren und dabei geht es schnell um Milliardenbeträge. Während BlackRock in nur 2 Wochen fast 40.000 BTC angehäuft hat, hat Grayscale knapp 80.000 Bitcoin verkauft. Wenn es so weitergeht, könnte es hier bald zum Machtwechsel kommen.

Grayscale geht das Pulver noch nicht aus

Viele haben nur darauf gehofft, dass schnell Milliarden von Dollar in den Markt fließen werden, sobald die börsengehandelten Fonds von der SEC genehmigt werden, da institutionellen Anlegern der Einstieg in den Kryptomarkt dadurch deutlich erleichtert wird. Was einige aber nicht auf dem Schirm hatten: Durch die Zulassung der ETFs in den USA wurde auch der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen solchen umgewandelt. Das hat zur Folge, dass Investoren, die im Trust an eine Haltefrist gebunden waren, nun seit der Umwandlung in einen ETF ihre Anteile jederzeit verkaufen können.

Durch die Rallye, die Bitcoin in den letzten Monaten vor der ETF-Einführung hingelegt hat, wird die Gelegenheit auch von einigen genutzt, was dazu führt, dass Grayscale täglich mehr als 10.000 Bitcoin im Auftrag seiner Kunden verkauft. Inzwischen sind so schon knapp 80.000 BTC seit der Umwandlung auf dem Markt gelandet.

Die Verkäufe machen inzwischen mehr als 3 Milliarden Dollar aus und wer denkt, dass hier schon bald Schluss sein muss, der täuscht sich. Denn das Unternehmen hält noch immer mehr als eine halbe Million Bitcoin und könnte daher theoretisch noch fast 2 Monate so weitermachen. In der Praxis wird das zwar nicht passieren, da nicht alle Kunden jetzt ihre Anteile verkaufen werden, bis zum Ende der nächsten Woche könnte sich aber durchaus noch ein ähnliches Bild zeigen. 150.000 - 200.000 verkaufte Bitcoin wären am Ende keine große Überraschung.

Wird BlackRock Grayscale überholen?

Im selben Zeitraum, in dem Grayscale fast 80.000 Bitcoin abverkauft hat, hat BlackRock fast 40.000 gekauft. Obwohl es 11 Fonds gibt, hat BlackRock also schon alleine die Hälfte der BTC abfangen können und behauptet sich dadurch wie zu erwarten am Markt gegen die anderen Emittenten.

NEW: BlackRlock reports holding nearly 40,000 Bitcoin with a value of $1.6 billion pic.twitter.com/zgDOaV9muC - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) January 23, 2024

Während man bei Grayscale zwar nicht davon ausgehen muss, dass wegen der höheren Gebühren alle Kunden abspringen und zu einem günstigeren Anbieter wechseln, könnte es für das Unternehmen aber durchaus schwieriger sein, neue Kunden zu finden, da der Markt nun härter umkämpft ist und es mehr Konkurrenz gibt.

Langfristig könnte das also durchaus dazu führen, dass BlackRock Grayscale am Ende überholen könnte. Zwar nicht in den nächsten Wochen, bis zum Jahresende können sich die Machtverhältnisse aber durchaus verschieben. Noch hat es Grayscale nicht nötig, den Kampf um die niedrigsten Gebühren mit einzugehen und einige Anbieter planen auch, aber einer gewissen Summe selbst die Gebühren zu erhöhen, aber ob es dabei bleibt, wird sich erst zeigen.

Nächste Abverkaufswelle schon in Aussicht?

Nicht nur Grayscale gehört zu den Krypto-Giganten, die hunderttausende Bitcoin verkaufen könnten. Auch die vor 10 Jahren gecrashte Kryptobörse MtGox soll Gerüchten zufolge nun tatsächlich damit beginnen, Gläubiger des damaligen Zusammenbruchs auszuzahlen. Hier steht im Raum, dass 200.000 Bitcoin über die nächsten Wochen verkauft werden könnten, um die Schulden zu begleichen.

BREAKING: Mt. Gox confirms creditors' Bitcoin addresses for repayment. Chances of 200,000 BTC to hit the market over the next two months, per Reddit post pic.twitter.com/ABWLo6iPEw - Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) January 23, 2024

Es bleiben also aufregende Zeiten für Krypto-Investoren und bis zum Halving, welches im April dieses Jahres stattfinden soll, scheint hier noch einiges möglich zu sein. Nach dem Halving ist sich die Mehrheit der Experten jedoch einig, dass es zu einer noch nie dagewesenen Rallye kommen soll. Bis dahin könnten die Top Coins durchaus noch weitere Verluste einbringen.

Meme Kombat als Alternative?

Während die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung weiterhin mit Verlusten zu kämpfen haben, da die Bitcoin ETF-Einführung nicht sofort den gewünschten Effekt gebracht hat, wird bei den Meme Coins weiterhin viel spekuliert, wobei Kursexplosionen von tausenden Prozent fast schon an der Tagesordnung stehen. Derzeit überzeugt vor allem Meme Kombat ($MK) die Anleger, da der Coin mit einem Konzept kommt, das wie dafür gemacht zu sein scheint, viral zu gehen.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

($MK Presale - Quelle: Meme Kombat)

$MK kommt mit einer eigenen Plattform, die eine Arena bietet, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in spannenden Kämpfen gegeneinander antreten können. Künstliche Intelligenz sorgt dabei für fesselnde Battles, die die Community begeistern sollen. Durch dieses einzigartige Konzept hat Meme Kombat den großen Vorteil, dass der Coin und die Plattform von der Popularität der erfolgreichsten Token wie PEPE, BONK und SHIB profitieren kann. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt sich bereits vor den ersten Kämpfen, da Meme Kombat schon jetzt mehr als 16.000 Follower auf X erreicht hat.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Meme Kombat now has more than 10,000 stakers with staked $MK



HUGE milestone! pic.twitter.com/lOdjIQs0m8 - Meme Kombat (@Meme_Kombat) January 23, 2024

Der $MK-Token ist zudem mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token in den Staking Pool einbringen, eine Rendite einbringt. Die APY variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und liegt aktuell noch bei über 100 %. Auch langfristig kann sich der Wert im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Aufgrund der hohen Rendite haben sich bereits die meisten Käufer dazu entschieden, ihre Token zu staken, wodurch das Angebot beim Handelsstart an den Kryptobörsen knapp ist.

Da die erste Battle-Saison beginnt, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird erwartet, dass die Nachfrage nach $MK-Token beim Listing sprunghaft ansteigt, wodurch die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben wären. Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits mehr als 7,3 Millionen Dollar erreicht wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK ausverkauft ist.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.