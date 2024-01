Der DAX war eigentlich freundlich in die Woche gestartet, hat sich am Dienstag jedoch richtungslos präsentiert. Börsianer sprachen von einem "Konsolidierungstag". Aus den USA fehlte es an Impulsen ' nach der jüngsten Rekordjagd legten die US-Aktienmärkte eine Verschnaufpause ein.Der deutschen Leitindex verbuchte am Ende des Handelstages ein Minus von 0,34 Prozent auf 16.627 Punkte. Der MDAX ...

