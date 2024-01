DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U veröffentlicht Umsatz- und Gewinnprognose für 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Marburg (pta/23.01.2024/20:10) - 3U veröffentlicht Umsatz- und Gewinnprognose für 2024

Marburg, 23. Januar 2024 - Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) geht 2024 von einem anhaltend positiven Geschäftsverlauf im Segment Informations- und Telekommunikationstechnik sowie leicht rückläufiger Stromerlöse im Segment Erneuerbare Energien aus. In Anbetracht, dass sich die Rahmenbedingungen in der Baubranche voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte verbessern werden, rechnet der Konzern mit leichten Zuwächsen im Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 3U erwartet demnach für 2024 Gesamterlöse in einer Bandbreite von EUR 58 Mio. bis EUR 62 Mio. Die EBITDA-Marge wird im Bereich von etwa 7 % bis 8 % erwartet. Das Konzernergebnis sollte aufgrund höherer Abschreibungen sowie eines rückläufigen Finanzergebnisses zwischen EUR 0 Mio. und EUR -1,0 Mio. liegen.

Diese Nachricht kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können zum Beispiel geopolitische Konflikte, Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, Pandemien, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

