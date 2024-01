Überraschend hat Siemens Energy am Dienstagabend seine vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht. Der Energietechnikkonzern hat dabei laut eigenen Angaben besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Das sehen anscheinend auch die Anleger so - die Aktie notiert auf Tradegate mit einem Plus von 6,4 Prozent.Als Gründe für das gute Abschneiden wurden in der Pressemitteilung vor allem unterjährige Projektverschiebungen in allen Geschäftsbereichen sowie eine weiterhin positive Marktdynamik ...

