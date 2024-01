Neue Website zeigt die Karten, die den Menschen zu einem besseren Verständnis der Welt durch Kartografie verhelfen

Heute geht mit Maps.com eine bahnbrechende Plattform an den Start, auf der die schönsten und bemerkenswertesten Karten der Welt präsentiert und gefeiert werden sollen. Die innovative Website dürfte die Art und Weise neu definieren, wie die Menschen die Macht der Kartografie und Datenvisualisierung wahrnehmen.

Die von Esri, dem weltweit führenden Anbieter von Kartierungs- und Location-Intelligence-Software, erstellte neue Website ist eine Plattform für die gemeinsame Nutzung und das Diskutieren von visuell ansprechenden Karten, die über verschiedene Themen und Formate hinweg inspirieren, herausfordern, lehren, belohnen und provozieren sollen. Die Website wird ein Fest für Wissenschaft und Kunst sein und Karten präsentieren, die nicht nur durch ihre Einblicke, sondern auch durch ihre Ästhetik bestechen.

Maps.com ist dafür konzipiert, unverwechselbare, aussagekräftige Karten und ihre Schöpfer ins Rampenlicht zu stellen. Als Plattform, die sich vor allem an Kreative richtet, ermutigt Maps.com sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, ihre Karten einzureichen, damit sie auf der Website veröffentlicht werden. Einreichungen, die visuell ansprechend, dramatisch und kühn, aber dabei verständlich sind und mit Stil und Substanz überzeugen, wurden bereits während des "Soft-Launches", also des inoffziellen Starts, auf der Website präsentiert.

Mit Analysen und dynamischen Visualisierungen, Videos und 3D-Modellen lassen sich auf Maps.com Themen wie der Klimawandel, die digitale Kluft und sogar die Erforschung des Mars erkunden. Die Website soll die Leistungsfähigkeit der Kartografie einem breiteren Publikum näher bringen und ist auch für Nichtfachleute zugänglich, die neugierig auf Kartografie sind. Sie ist aber auch eine wertvolle Ressource für Akademiker und Fachleute, die Zugang zu neuen und nützlichen Datenquellen oder aufschlussreichen Berichten aus der realen Welt suchen.

"Karten können uns helfen, Geschichten über das zu erzählen, was auf unserem Planeten passiert, neue Ideen zu erleben und uns dorthin zu führen, wohin wir gehen möchten", sagte Esri-President Jack Dangermond. "Wir bei Maps.com sind stolz darauf, mit einigen der innovativsten Kartografen zusammenzuarbeiten, die uns die Zukunft zeigen können, auf die wir zusteuern, ob nun schlecht oder gut, und das kann uns helfen, eine bessere Welt zu schaffen."

Maps.com ist ab sofort online und für jedermann zugänglich. Besuchen Sie uns dort, um die neuesten und faszinierendsten Karten zu entdecken und wenn Sie eine großartige Karte haben, die Sie der Maps.com-Redaktion vorschlagen möchten, können Sie sie einreichen unter maps.com/submit-map/.

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

