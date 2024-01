Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) gab heute die Einführung einer neuen Untermarke, RenBiologics, bekannt, die für den Geschäftsbereich Antikörperforschung des Unternehmens steht. Der Geschäftsbereich RenBiologics umfasst die Auslizenzierung/Co-Entwicklung der umfangreichen Bibliothek vollständig humaner Antikörper des Unternehmens sowie die Lizenzierung von RenMice, den vollständig humanen Antikörper/TCR-Entdeckungsplattformen des Unternehmens. Das RenBiologics-Logo zeigt einen Antikörper mit menschenzentrierten Designelementen, die Biocytogens Expertise bei der Entdeckung vollständig menschlicher Antikörper hervorheben. Das eingekreiste Design unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine globale Ressource für vollständig menschliche Antikörper zu werden, um die Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Therapeutika zu beschleunigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240123883230/de/

(Graphic: Business Wire)

Antikörper-Lizenzierung und Co-Entwicklungsgeschäft

Die vollständig humanen Antikörpersequenzen von Biocytogen wurden mit eigenen RenMice-Stämmen erzeugt, denen jeweils ein bestimmtes Zielgen fehlt. Von März 2020 bis zum dritten Quartal 2023 hat Biocytogens groß angelegte F&E-Initiative für therapeutische Antikörper, das Projekt Integrum, mehr als 900 Projekte zur Entdeckung von Zielantikörpern abgeschlossen (davon mehr als 40 in den Phasen PCC bis IND) und eine umfangreiche Antikörperbibliothek mit mehr als 400.000 Sequenzen aufgebaut, die zur Evaluierung und Auslizenzierung an Pharma- und Biotechnologieunternehmen zur Verfügung steht.

Von RenMice abgeleitete vollständig humane Antikörper können zu neuartigen Therapien zur Behandlung zahlreicher Krebserkrankungen, Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, Infektionskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischer Erkrankungen entwickelt werden. Zu den Zieltypen gehören nicht nur Membran- und extrazelluläre Proteine, sondern auch einige intrazelluläre Proteine, für die es derzeit noch keine Medikamente gibt. Durchgeprüfte monoklonale Antikörper/Nanokörper können auch als bispezifische/multispezifische Antikörper, Zell-Engager, bispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (bsADCs) und Zelltherapien entwickelt werden. Der Hauptvorteil dieser Antikörper besteht darin, dass sie nicht künstlich humanisiert werden müssen, was erhebliche Kosten spart und den Entwicklungsprozess beschleunigt. Darüber hinaus können bei vollständig humanen Antikörpern, die eine speziesübergreifende Antigenerkennung aufweisen, präklinische Wirksamkeits- und Sicherheitsuntersuchungen in verschiedenen Modellspezies problemlos durchgeführt werden.

Führende biopharmazeutische und biotechnologische Unternehmen auf der ganzen Welt haben die umfangreiche Antikörperbibliothek von Biocytogen anerkannt. Partnerschaften mit Merck kGaA, Neurocrine, Ona Therapeutics, Radiance, ADC Therapeutics, Hansoh Pharma, FineImmune, Remegen und anderen, einschließlich mehrerer multinationaler pharmazeutischer Unternehmen (MNCs), wurden für ADC, bsADC, TCR-mimische Antikörper und andere Arzneimittelmodalitäten in onkologischen und nicht-onkologischen Therapiegebieten geschlossen. Darüber hinaus haben 4 der 5 in der klinischen Phase befindlichen Produkte klinische Entwicklungsvereinbarungen mit Chipscreen NewWay Biosciences, TRACON und Syncromune abgeschlossen.

RenMice Vollständig menschliche Antikörper/TCR-Entdeckungsplattform Lizenzgeschäft

Biocytogen bietet Lizenzierungs- und flexible Partnermodelle für seine RenMice-Plattformen zur Entdeckung vollständig humaner Antikörper/TCR an. RenMice, das mit der proprietären SUPCE-Technologie (size-unlimited precise chromosome engineering) entwickelt wurde, umfasst die Plattformen RenMab, RenLite RenNano RenTCR und RenTCR-mimic-Plattformen, um die Entdeckung von vollständig menschlichen monoklonalen Antikörpern, bispezifischen Antikörpern, bsADCs, Nanokörpern, vollständig menschlichen T-Zell-Rezeptoren (TCRs) und TCR-mimic-Antikörpern mit hoher Spezifität und Affinität zu ermöglichen. Lizenzvereinbarungen für die RenMice-Plattform wurden mit Merck KGaA, Janssen, Xencor, BeiGene, Innovent, Junshi Biosciences, Remegen und anderen geschlossen.

Dr. Yuelei Shen, Chairman und CEO von Biocytogen, sagte: "Die offizielle Gründung der RenBiologics-Sparte unseres Unternehmens unterstreicht unser Bestreben, ein globaler Marktführer für neuartige antikörperbasierte Therapeutika zu werden. Wir werden unsere Bibliothek mit erstklassigen Antikörpern gegen neuartige Zielmoleküle weiter ausbauen und planen die Entwicklung und Markteinführung neuartiger RenMice-Plattformen, um unsere Fähigkeiten zur Entdeckung biologischer Wirkstoffe zu verbessern. Wir freuen uns darauf, neue Kooperationen zu schmieden und bestehende Partnerschaften in die Praxis umzusetzen, um letztlich das Potenzial der Pipeline-Portfolios unserer Partner zu bereichern."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf der Gene-Editing-Technologie und nutzt gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice (RenMab/RenLite/RenNano/RenTCR-mimic)-Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimische Antikörper und hat eine Untermarke, RenBiologics, gegründet, um globale Partnerschaften für eine Standardbibliothek von >400.000 vollständig menschlichen Antikörpersequenzen gegen etwa 1.000 Zielmoleküle zu erkunden. Bis zum 30. Juni 2023 wurden weltweit 50 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und multiplen klinischen Wirkstoffen, zur Auslizenzierung und zum Transfer sowie 42 zielgerichtete RenMice-Lizenzierungsprojekte geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240123883230/de/

Contacts:

Biocytogen

RenBiologics Antikörper-Assets und -Plattformen: BD-Licensing@biocytogen.com

Medien: pr@bbctg.com.cn