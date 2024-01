Mercans erweitert sein globales System für Gehaltsabrechnung G2N Nova um bahnbrechende Funktionen

Mercans festigt seine führende Stellung in der globalen Industrie für Gehaltsabrechnung und erweitert sein Flaggschiff-System G2N Nova um einige interessante Funktionen. Diese markieren eine neue Ära, denn einige der größten Probleme in der Branche werden dadurch gelöst, wie zum Beispiel Einhaltung internationaler Datenschutzvorschriften und die Verarbeitung von Latenzzeitbegrenzungen.

Mercans' G2N Nova arbeitet mit einer Architektur für zustandslose Anwendungen, wodurch eine komplett anonyme Verarbeitung von Gehaltsabrechnungen ermöglicht wird. Dank der innovativen Technik können Brutto-zu-Netto-Gehaltsabrechnungen ohne die Weiterleitung von sensiblen, personenbezogenen Daten (Personal Identifiable Information PII) an Mercans' G2N Nova System vorgenommen werden.

Die Architektur für zustandslose Anwendungen wurde bis dato in der globalen Industrie für Gehaltsabrechnungen noch nie erfolgreich eingesetzt. G2N Nova ist das einzige System, das in der Lage ist, 100% richtige Brutto-in-Netto-Berechnungen für mehr als 100 Länder durchzuführen. Und das ist noch nicht alles: Denn das funktioniert über eine einzige native Plattform in Echtzeit ohne Zugriff und Speicherung von personenbezogenen Daten der Mitarbeiter. Diese offensichtlich innovative technologische Lösung für die Gehaltsabrechnung deckt die komplexen Anforderungen an den Datenschutz 100%ig ab denn vertrauliche Mitarbeiterdaten verlassen das System der Kunden nie, da sie für die Brutto-zu-Netto-Kalkulationen von G2N Nova nicht benötigt werden. Dies stellt die technologischen Fähigkeiten und die Unabhängigkeit unter Beweis.

Darüber hinaus ändert diese Herangehensweise die Spielregeln in der Branche, denn die Verletzung von Datenschutzvorschriften und Ransomware-Angriffe haben bei Gehaltsabrechnungen für Sorgen um Datenschutz und Vertraulichkeit gesorgt. Deshalb ist das Vertrauen von Unternehmen in externe Dienstleister und Software-Anbieter gesunken, was besonders auf internationale Gehaltsabrechnungen zutrifft. Die Architektur für zustandslose Anwendungen von G2N Nova zerstreut diese Bedenken. Die PII der Kunden verlassen nie das Datencenter und die für die Gehaltsabrechnung von G2N Nova genutzten Daten sind vollständig anonymisiert

Das Upgrade von G2N Nova enthält auch eine bahnbrechende Continuous Calc -Funktion, die die Verarbeitung von Gehaltsabrechnungen grundlegend ändert. Bis dato mussten alle Gehaltsabrechnungen während der Verarbeitung mehrere Schritte durchlaufen. G2N Nova bricht mit dieser Tradition und bietet nun Nettobezahlung in Echtzeit Die Funktion Continuous Calc behält die Brutto-in-Netto-Beträge für jeden Mitarbeiter in Echtzeit bei und aktualisiert den Nettobetrag automatisch, wenn Veränderungen in der Abrechnung auftreten. Deshalb entsteht keine Wartezeit mehr, wenn das Nettogehalt eines Mitarbeiters für einen Zeitraum berechnet wird, da der vorher übliche Zyklus entfällt. Die Brutto-in-Netto-Beträge für alle Mitarbeiter sind jederzeit in Echtzeit einsehbar.

Mehr noch: Die neue Version von G2N Nova legt die Grundlage für eine Integration von Blockchain-Technologie in die Gehaltsabrechnung, was sofortige und 100% fälschungssichere Verifizierung von Gehaltsberechnungen und Auszahlungen erlaubt Die Blockchain kreiert permanente, nicht veränderbare Aufzeichnungen aller Transaktionen und Beträge in Echtzeit so kann niemand sie verändern oder entfernen. Diese revolutionäre Methode ist deshalb für dritte Parteien wie zum Beispiel Finanzinstitutionen und Steuerbehörden von enormer Wichtigkeit.

Die neue, bahnbrechende Version von G2N Nova bietet global, Brutto-in-Netto-Gehaltsabrechnungen in mehr als 100 Ländern. Es handelt sich deshalb um das fortschrittlichste und leistungsstärkste native System für die Gehaltsabrechnung auf der Welt. G2N Nova ist als SaaS- oder Service-Plattform verfügbar, die als Stand-alone-Lösung oder integriert in HCM-oder Workforce Managementssteme betrieben werden kann.

Über Mercans

Mercans ist global führend in der Technologie für Gehaltsabrechnungen. Mercans' revolutionäres globales System für Gehaltsabrechnungen G2N Nova ermöglicht Enterprise Unternehmen HCM-Anbietern, Brutto-in-Nettokalkulationen in mehr als 100 Rechtssystemen. Wenn Sie mehr über diese innovative Plattform erfahren möchten, besuchen Sie: www.mercans.com

