Der Kriminalroman Celebrated Cases of Judge Dee, ein weltweiter Bestseller, feiert bald sein Debüt als Fernsehserie unter dem Titel Judge Dee's Mystery. Laut Panoramist Consulting wurde der Trailer kürzlich auf mehreren Social-Media-Plattformen von der chinesischen Videoplattform Youku veröffentlicht.

Celebrated Cases of Judge Dee (Deutscher Titel: Merkwürdige Kriminalfälle des Richters Di) wurde von Robert Hans van Gulik (1910-1967) geschrieben, einem niederländischen Diplomaten und Sinologen, der in den 1940er Jahren in China stationiert war. Dank seiner herausragenden sprachlichen Begabung und seines Fleißes erzielte er auch außerhalb seiner diplomatischen Laufbahn zahlreiche akademische Erfolge.

In seinem Meisterwerk Celebrated Cases of Judge Dee beschrieb der Autor eine Reihe von Fällen, die von Richter Dee gelöst wurden, stellte aber auch zahlreiche Kulturen und Bräuche der Tang-Dynastie in China vor. Nach der Veröffentlichung erfreute sich der Roman im Westen großer Beliebtheit und wurde in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit veröffentlicht, was wesentlich zum Verständnis des Westens über China beitrug.

Thomas van Gulik, Sohn von Robert, verfolgt die Produktion der TV-Serie schon seit längerem. "Wir sehen dem Start der Serie im chinesischen Fernsehen voller Spannung entgegen und freuen uns sehr, dass die Serie nun fertig ist!" sagte er.

"Im Westen ist der Richter und Meisterdetektiv ebenso bekannt wie Sherlock Holmes, Maigret und Miss Marple", sagte Thomas stolz.

"Ich glaube, dass die Serie einen großen Einfluss haben wird, besonders auf das jüngere Publikum, das Judge Dee vielleicht noch nicht so gut kennt", fuhr Thomas fort.

Viele Fans von Dee haben auch schon lange auf diese Fernsehserie gewartet. "Der Trailer sieht gut aus. Ich freue mich darauf und bin bereit, mich überraschen zu lassen", kommentierte ein YouTube-Nutzer.

Weitere Fans hinterließen online Kommentare, um ihre Vorfreude auf die englische Version der TV-Serie zum Ausdruck zu bringen: "Bitte, bitte, senden Sie dieses Drama mit englischen Untertiteln." "Sieht nach einem soliden Film aus. Wenn er mit englischen Untertiteln herauskommt, würde ich ihn mir ansehen." "Wird es in Holland ausgestrahlt? Wo kann ich es sehen?"

"Hoffentlich wird die Serie auch für das westliche Publikum verfügbar sein", fügte Thomas hinzu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240122945157/de/

Contacts:

Panoramist Consulting

contact@panoramist-consulting.de