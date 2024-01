Dienstag, 23. Jänner Bei nunmehr mehr als 230 gesendeten Folgen für http://www.audio-cd.at/people kommt natürlich bereits die eine oder andere Frage von meinen Gästen, ob man eigene Folgen updaten kann, zb weil man einen Jobwechsel gemacht hat oder weil man noch etwas sagen will. Ich meinel "ja, das geht, nicht direkt, aber indirekt" und habe mir folgendes dazu überlegt. Also: Die Original-Folgen bleiben, wie sie sind, aber wir können Updates dazuverlinken. Variante 1: Man schickt mir was als MP3 und ich füge einen Update-Jingle davor, verlinke die Original-Folge. Variante 2: Man kommt nochmal vorbei und wir machen das gemeinsam, Alle Updates würden dann in einer eigenen Liste gesammelt, aber zum jeweiligen Originalbeitrag verlinkt und ...

