Mark Zuckerberg hat neue KI-Fantasien bei META entfacht. Der Facebook-Konzern will eine allgemeine (künstliche) Intelligenz entwickeln und diese als Open Source zur Verfügung stellen. Basis dafür ist Llama 3, eine generative KI, die aktuell als Konkurrenz zu ChatGPT errichtet und trainiert wird. META baut dafür eine massive Recheninfrastruktur auf, was das Rennen um die bestmögliche KI-Infrastruktur dokumentiert. Dem Markt reicht das, um die Aktie auf ein neues Hoch zu bringen. Nur rd. 1,4 % fehlen noch, bis der Wert in den Billionärs-Club an der Wall Street aufsteigt. Die Analystenziele liegen jenseits von 400 $. Bei KGV 26 bzw. 22 per 2023 und 2024 springen wir aktuell nicht mehr auf, bleiben aber dabei.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken