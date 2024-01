Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mikron erzielt markante Umsatzsteigerung bei hohem Auftragsbestand



24.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Biel, 24. Januar 2024, 7.00 Uhr - Die Mikron Gruppe übertrifft die guten Vorjahres-ergebnisse und bestätigt damit die erfreulichen Resultate des ersten Semesters 2023. Die starke Nachfrage in der Pharma- und Medizintechnik-Industrie und die anhaltend gute Performance in allen drei Divisionen waren die Schlüsselfaktoren für diese erfreuliche Entwicklung. Beiden Geschäftssegmenten ist es gelungen, den Jahresumsatz nochmals deutlich zu erhöhen. Gemäss provisorischen, noch ungeprüften Abschlusszahlen steigerte die Gruppe den Nettoumsatz von CHF 309.4 Mio. im Jahr 2022 auf CHF 370.2 Mio. im Jahr 2023 (+19.7%). Auch bei der Profitabilität rechnet Mikron mit einer weiteren Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Bestellungseingang Mit CHF 412.1 Mio. übertraf die Mikron Gruppe beim Bestellungseingang im Geschäftsjahr 2023 das hohe Vorjahresniveau (2022: CHF 408.0 Mio., +1.0%). Das Geschäftssegment Mikron Automation trug CHF 276.1 Mio. dazu bei (Vorjahr: CHF 239.0 Mio., +15.5%), das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions CHF 136.1 Mio. (Vorjahr: CHF 169.0 Mio., - 19.5%). Nettoumsatz und Auftragsbestand Am Nettoumsatz der Gruppe von CHF 370.2 Mio. (Vorjahr: CHF 309.4 Mio., +19.7%) hatte das Geschäftssegment Mikron Automation einen Anteil von CHF 231.2 Mio. (Vorjahr: CHF 183.8 Mio., +25.8%); das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions steigerte sich von CHF 125.7 Mio. auf CHF 139.1 Mio. (+10.7%). Mit CHF 304.3 Mio. liegt der Auftragsbestand der Gruppe per Jahresende um 12.4% über dem Wert von Ende 2022 (CHF 270.7 Mio.). Profitabilität Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Mikron - ohne Einmaleffekt aus dem Verkauf der Liegenschaft in Nidau - mit einer operativen Betriebsergebnismarge von circa 9% (Vorjahr: 8.3%). Die detaillierten Abschlusszahlen 2023 der Gruppe wird Mikron am 8. März 2024 bekannt geben. Vorläufige Volumenzahlen der Mikron Gruppe 20232) 2022 +/- CHF Mio. Bestellungseingang1) Gruppe 412.1 408.0 +1.0% - Machining Solutions 136.1 169.0 -19.5% - Automation 276.1 239.0 +15.5% Nettoumsatz Gruppe 370.2 309.4 +19.7% - Machining Solutions 139.1 125.7 +10.7% - Automation 231.2 183.8 +25.8% Auftragsbestand1) Gruppe 304.3 270.7 +12.4% - Machining Solutions 99.1 101.8 -2.7% - Automation 205.1 168.8 +21.5%

1) Alternative Performance Kennzahlen, siehe Annual Report 2022, Seiten 107 bis 109, oder www.mikron.com/apm 2) ungeprüft Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1500 Mitarbeitende. Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: www.mikron.com/news Kontakt

Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com

Investor-Relations-Kalender

08.03.2024, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023

08.03.2024, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

23.04.2024, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2024

19.07.2024, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2024

Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).

Mikron Holding AG | Mühlebrücke 2 | 2502 Biel | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com Abbestellen

Ende der Adhoc-Mitteilung