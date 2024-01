Siemens will erste Angebote fu¨r seine Getriebesparte einholen. Auch ein weiterer Bereich könnte noch in diesem Geschäftsjahr verkauft werden. Der Technologiekonzern will schlanker werden. Zum einen will sich Siemens auf die Kernaktivitäten Digital Industries, Infrastruktur und Bahntechnik konzentrieren. Zum anderen fordern Investoren schon lange eine Fokussierung auf das Kerngeschäft, um die Aktie vom sogenannten Konglomeratsabschlag zu befreien. ...

