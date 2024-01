EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Expansion

- Anzahl Check-out Couponing Filialen steigt auf über 5.600 (+ 166 %)

- Medium erreicht 85% aller deutschen Haushalte (NielsenIQ)

- Gezieltes Targeting auf Basis echter Kaufdaten

- Effektive Abverkaufssteigerungen für Konsumgüterhersteller



Münster, 24.01.2024: Die acardo group AG (acardo), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vectron Systems AG, erweitert ihr Check-out Couponing Netzwerk um zusätzliche 3.500 Märkte. Mit der aktuellen Erweiterung betreibt acardo nun das größte Check-out Couponing Netzwerk im deutschen Lebensmittelhandel, das über 5.600 Märkte umfasst. Hierbei können Kunden jetzt national bei Kaufland, EDEKA, Hit und Müller an der Kasse gezielt angesprochen werden. Möglich ist dies über eine Aussteuerung der Coupons basierend auf dem tatsächlichen Kaufverhalten. Markenhersteller und Händler können hierdurch ihre Kunden gezielt mit individuellen Anreizen und Botschaften ansprechen, an sich binden sowie Frequenz und Loyalität belohnen. Dadurch werden Streuverluste vermieden und Markeninvestitionen messbar umgesetzt. Nicht umsonst gilt daher das Check-out Couponing als das erfolgreichste Coupon-Medium der letzten Jahre.



Über das Handelsnetzwerk von acardo können Coupons vor dem Kauf im Handzettel, Instore am Regal, beim Check-out als auch über diverse digitale Kanäle ausgespielt und eingelöst werden. Das Ziel ist eine Orchestrierung des Contents zwischen und innerhalb der Kanäle, wie es heute beispielsweise bei Müller möglich ist. Die maximale Haushaltsreichweite beziffert der Coupon- und Clearing-Spezialist acardo auf Basis des NielsenIQ Haushaltspanels auf knapp 35 Millionen. Das sind knapp 85 Prozent der deutschen Haushalte.



Der Coupondruck erfolgt dabei durch den bestehenden Bondrucker des Kassensystems. Diese Lösung benötigt keine zusätzliche Hardware in den Filialen, was sie zu einer kosteneffizienten und prozessoptimierten Wahl für Einzelhändler macht.



Bisher wurde die acardo-Lösung erfolgreich in ca. 2.100 Märkten eingesetzt, darunter bei namhaften Unternehmen wie EDEKA, Budni, Kaufland, Müller und Dohle. Ab Januar 2024 wird diese Liste um weitere 3.500 Märkte der EDEKA Regionen Minden, Südbayern und Südwest erweitert.



"Durch die aktuelle Expansion erreicht acardo nun knapp 85% aller deutschen Haushalte", freut sich Christoph Thye, Vorstand der acardo group AG. "Industriepartner haben nun mit acardo Zugriff auf effektive klassische und digitale Retail Media, wie z.B. Händler Apps, um ihre Marketingziele zu erreichen", ergänzt Katrin Spahn, Chief Sales Officer der acardo group AG.



Um wichtige Insights zu generieren oder eine Erfolgsmessung einer Kampagne durchzuführen, nutzt acardo darüber hinaus Bondaten von ca. 500 Märkten. Diese Expansion des Netzwerks und die Qualität der Daten markieren einen signifikanten Fortschritt in der Shopper Activation Landschaft.





Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo group AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA, Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg's, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.





