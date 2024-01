(shareribs.com) London 24.01.2024 - Die Rohölsorten Brent und WTI tendieren am Mittwoch leicht fester. Die Notierungen stehen unter dem Einfluss eines festeren US-Dollars. Laut API sind die Rohölbestände deutlich gesunken, während die Benzinbestände gestiegen sind. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,674 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...