Mit einem Kurssprung von 31 Prozent hat sich die Aktie von Plug Power am Dienstag an der Nasdaq zurückgemeldet. Neben guten Nachrichten aus Georgia sendet der angeschlagene Wasserstoff-Spezialist auch positive Signale im Hinblick auf die weitere Finanzierung des Unternehmens. Damit ist die Kuh allerdings noch nicht gänzlich vom Tisch.Wie BNN Bloomberg berichtet, stehe Plug Power kurz vor dem Abschluss eines Kredits des US-Energieministeriums in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar und kürze die Ausgaben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...