Nach dem positiven Wochenstart hat der DAX (WKN: 846900) am Dienstag wieder etwas nachgegeben. Trotz zwischenzeitlicher Gewinne büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 50 Punkte ein und ging -0,34% tiefer mit 16.627 Punkten aus dem Handel. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Am Morgen schien der DAX noch an die Vortagesgewinne anknüpfen zu können und eröffnete 70 Punkte über dem Schlusskurs vom Montag. Der Eröffnungskurs markierte ...

