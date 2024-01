Die Nachfrage nach Krediten in der Euro-Zone hat sich laut einer Umfrage der EZB unter Geldhäusern in Q4 weiter abgeschwächt. (Nachfragerückgang bei Darlehen an Unternehmen sowie der Haushalte nach Immobilienkrediten und Konsumentenkrediten). Der Ausblick für das laufende erste Quartal ist laut der Erhebung etwas positiver prognostiziert. Zum ersten ...

