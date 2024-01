Berlin (ots) -Am 27. Januar 2024 findet der älteste Ball der Welt - der Presseball Berlin - im 4-Sterne-Hotel Titanic Chaussee Berlin statt. Der Ball erfreut sich seit 1872 großer Beliebtheit. Zu den Ehrengästen gehören Persönlichkeiten wie Gérard Biard- Chefredakteur der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, Ulrich Larsen - "der Maulwurf" bekannt als Spion in Nordkorea, Regine Sixt - von SIXT SE, Younes Zarou - Deutschlands erfolgreichster TikTok Influencer, und Dieter Hallervorden - Kabarettist und Schauspieler sowie weitere Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Politik, Sport und Medien.Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, wird am Abend die Eröffnungsrede halten. Internationale Künstler, Fashion Shows, eine Burlesque- sowie Brazil Show, oder der Weltrekordversuch im Champagner Säbeln sorgen für Unterhaltung.Stargast des Abends ist die Musiklegende Albert Hammond, der Titel wie "It Never Rains in Southern California" gesungen und Hits wie "One Moment In Time" geschrieben hat.Pressekontakt:Presseball BerlinMario KossFasanenstr. 3910719 BerlinT. 030 812 94 216F. 030 812 94 217M. 0172 308 24 70mariokoss@presseball.deOriginal-Content von: Pikosso Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149213/5698328