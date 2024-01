First Phosphate begrüßt Aufnahme von Phosphat in Liste der kritischen Mineralien

Anzeige / Werbung

Auch die Provinz Québec betrachtet Phosphat nun als kritisches Mineral. Gut für die dort beheimatete First Phosphate.

Die Provinz Québec hat das Phosphormineral Apatit in die Liste der als kritisch und strategisch wichtig einzustufenden Mineralien aufgenommen. First Phosphate (CSE: PHOS, FSE: KD0, WKN: A3DQCH) begrüßt diesen Schritt, da er die allgemeine Aufmerksamkeit auf einen möglichen zukünftigen Engpass richtet, den es rechtzeitig durch die Entwicklung eigener Phosphatvorkommen zu entschärfen gilt.

Igneous Anorthosite Rock Phosphate; Quelle: First Phosphate

Maïté Blanchette Vézina, die Ministerin für natürliche Ressourcen und Wälder von Québec (MRNF), hat am Dienstag den Aktionsplan 2023-2025 für die Umsetzung des Plans für die Entwicklung kritischer und strategischer Mineralien in Québec vorgestellt. Sie nutzte diese Präsentation, um anzukündigen, dass die Liste der kritischen und strategischen Mineralien in Québec (CSM) aktualisiert worden ist. Die Liste umfasst nun auch das wichtige Phosphatmineral Apatit.

Québec schließt sich damit der kanadischen Provinz Ontario, der Europäischen Union und Südkorea an, denn all diese Länder und Provinzen stufen Phosphat bereits als ein kritisches und strategisch wichtiges Mineral ein. Kanada als Ganzes und auch die USA haben diesen Schritt noch nicht vollzogen. Es wird allerdings erwartet, dass entsprechende Initiativen noch in diesem Jahr umgesetzt werden, sodass zu erwarten ist, dass Phosphat auch in den übrigen kanadischen Provinzen und in den USA schon bald den Status eines kritischen und strategisch wichtigen Minerals besitzen wird.

Die Versorgungslage wird in den nächsten 15 Jahren immer kritischer

Wie wichtig ein solcher Schritt ist, zeigt ein Blick auf die aktuelle und die zukünftige Versorgungslage. So ging Argus Phosphate Rock Analytics schon im zweiten Quartal 2023 davon aus, dass die derzeitige nordamerikanische Phosphatproduktion bis zum Jahr 2037 um 61 Prozent zurückgehen wird.

Hinzu kommt, dass sich die nordamerikanische Phosphatproduktion derzeit auf Lebensmittel- und Düngemittelherstellung konzentriert. Noch nicht im Blick ist die zusätzliche Nachfrage, die durch die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieproduktion voraussichtlich entstehen wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Herstellung von LFP-Batterien große Mengen an hochreiner, gereinigter Phosphorsäure (PPA) benötigt werden.

First Phosphate begrüßte die Initiative und treibt die Entwicklung seiner Projekte weiter voran

First Phosphate hat sich aktiv der Erschließung von Phosphatvorkommen in Québec angenommen und begrüßt daher, dass Québec die enorme Chance erkannt hat, die sich hier bietet, und seine lokalen Phosphatvorkommen für den Elektrifizierungsbedarf Nordamerikas zur Verfügung stellen will.

First Phosphate ist zudem der Ansicht, dass das magmatische Anorthosit-Phosphatgestein, das in Québec angetroffen wird, eine noch unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat darstellt. Die Vorkommen können potenziell abgebaut und in große Mengen von PPA umgewandelt werden.

Daher ist das Ziel des Unternehmens die Entwicklung eines Produktionsstandortes für LFP-Batteriematerial in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec. Dieser könnte dann zukünftig dazu beitragen, die zu erwartende große Nachfrage nach aktiven LFP-Batteriekathodenmaterialien (CAM) in ganz Nordamerika zu decken, hofft man.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Phosphate halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Phosphate und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: CA33611D1033