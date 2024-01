Am deutschen Aktienmarkt zeichnet zur Wochenmitte ein starker Handelstag ab. Der DAX dürfte dabei mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent auf 16.735 Punkte in den Handel starten. Damit nimmt der deutsche Leitindex erneut Kurs auf die 16.700-Punkte-Marke, die er am Vortag nicht nachhaltig überwinden konnte. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Wall Street legt Verschnaufpause einAngesichts ...

