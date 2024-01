Die Analysten der Baader Bank haben ihre Top Stock Ideas überarbeitet und einige Änderungen vorgenommen. Weiterhin auf der Liste bleibt Andritz als einziger österreichischer Titel unter den 14 Top Stocks. Entfernt wurden jüngst BayWa, Fielmann und Geberit, weil anderswo bessere Chance gesehen werden, so die Begründung. Neu aufgenommen wurden Basilea und SoftwareOne. Die Baader Top Stocks sind demnach aktuell: All for One Group, Andritz, Aryzta, Basilea, CEWE, Gurit, Huber+Suhner, Krones,Landis+Gyr Group AG, LEG Immobilien, Siegfried, Sixt SE, SoftwareONE und Tecan.

