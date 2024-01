Die Meinungen, wann erstmals in den USA der Leitzins gesenkt wird und dem Goldpreis Auftrieb verleihen wird, gehen auseinanderOb März, Mai oder später, jedenfalls wird der Goldpreis profitieren, wenn die erste Zinssenkung kommt. Bis es so weit ist, ist mit großen Preissprüngen beim Gold wohl eher nicht zu rechnen. Weiterhin bestehen Ängste vor einer Eskalation des Nahostkonfliktes, was dem Goldpreis zuträglich sein sollte. Wichtig für die Entwicklung des Goldpreises ist die Konjunktur in China. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...