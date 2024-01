DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kräftige Kursgewinne in China

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien hat sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz herausgebildet. Auf dem japanischen Aktienmarkt lasteten Zinserhöhungsängste. An den chinesischen Börsen ging es dagegen vor allem gegen Ende der Sitzung deutlich aufwärts, nachdem anfangs Zweifel an einer tragfähigen Erholung der heimischen Wirtschaft von dem pandemiebedingten Einbruch die Kurse gedrückt hatte. Der Aktienmarkt in Hongkong wurde derweil zusätzlich gestützt von Kursgewinnen des Schwergewichts Alibaba.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,8 Prozent. Die Bank of Japan (BoJ) hatte zwar am Dienstag an ihrer ultralockeren Geldpolitik zunächst festgehalten, während der anschließenden Pressekonferenz stimmte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda die Märkte jedoch vorsichtig auf ein mögliches Ende der Negativzinsen ein. Steigende Anleiherenditen drückten die Kurse japanischer Immobilienunternehmen wie Mitsui Fudosan (-4,2%) und Mitsubishi Estate (-3,8%). Die Aktien der Banken profitierten indessen von den höheren Zinsen. Mitsubishi UFJ Financial Group stiegen um 5,2 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 4 Prozent. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erhöhte sich um 8,5 Basispunkte auf 0,72 Prozent.

In Schanghai zog der Composite-Index in den letzten Handelsminuten kräftig an und schloss 1,8 Prozent höher. Beobachter vermuteten Stützungskäufe von staatlicher Seite. Schon am Dienstag waren die chinesischen Aktien von einem Bericht gestützt worden, demzufolge die zuständigen Stellen mit geeigneten Maßnahmen dem Ausverkauf an den chinesischen Börsen entgegenwirken wollen. Beobachter hielten es jedoch für wenig wahrscheinlich, dass ein Aktienstabilisierungsfonds eingerichtet wird, denn die chinesische Regierung konzentriere sich eher auf die Unterstützung der Realwirtschaft.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel 2,1 Prozent höher. Alibaba verbesserten sich um 5,5 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass die beiden Unternehmensgründer Jack Ma und Joseph Tsai ihre Anteile an dem Unternehmen kräftig aufgestockt haben.

In Seoul verlor der Kospi 0,4 Prozent. Südkoreanische Anleger trennten sich von Reederei-, Stahl- und Rüstungsaktien. Mit Enttäuschung wurden die Geschäftszahlen von LG Display (-1,2%) aufgenommen. Die Zahlen des Stahlkonzerns Posco (-0,7%) verfehlten die Erwartungen. Die Aktie der Reederei Pan Ocean fiel um 4,1 Prozent. Die Muttergesellschaft, der Geflügelverarbeiter Harim, verhandelt mit Gläubigern über den Kauf der Containerschifffahrtsgesellschaft HMM. Die Aktien des Lenkwaffenherstellers LIG Nex1 verloren 2,9 Prozent; ein neuerlicher Raketentest Nordkoreas stützte nicht.

Der australische Aktienmarkt beendete den Handel 0,1 Prozent im Plus, gestützt von deutlichen Kursgewinnen im Bergbausektor. Die schwergewichteten Banken wurden jedoch verkauft. Anleger trennten sich daneben auch von Technologiewerten. Woodside Petroleum fielen um 0,4 Prozent, obwohl das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr eine Rekordmenge an Öl gefördert und das obere Ende des Prognosekorridors erreicht hat. Zu den im September öffentlich gemachten Fusionsgesprächen mit Santos gab es derweil keine Neuigkeiten. Die Verhandlungen befänden sich immer noch in einem frühen Stadium, hieß es.

