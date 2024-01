Die Aktie von Plug Power schoss am Dienstag an der Nasdaq um gewaltige 31 Prozent in die Höhe. Auftrieb verliehen positive Nachrichten im Hinblick auf finanzielle Unterstützungen. "Die Lösung der kritischen Frage des Cash-Managements und der Fortführung unseres Unternehmens hat jetzt oberste Priorität", so CEO Andy Marsh. Laut BNN Bloomberg erwartet Plug Power einen Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...