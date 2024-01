EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Expansion/Nachhaltigkeit

Energy S.p.A. startet Testphase für die erste Lithium-Batterie-Produktionslinie der neuen Gigafactory



24.01.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Energy S.p.A. startet Testphase für die erste Lithium-Batterie-Produktionslinie der neuen Gigafactory Das Unternehmen plant, die Linie im Frühjahr in Betrieb zu nehmen. CEO Davide Tinazzi: "Mit der Inbetriebnahme unserer Anlage ist die Produktion von Lithium-Batterien Made in Europe nun eine konkrete Realität." Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien), 24. Januar 2024 - Energy S.p.A., Hersteller von integrierten Energiespeichersystemen und börsennotiert an der Euronext Growth Mailand (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), gibt den Beginn der Testphase der ersten Produktionslinie von Lithium-Batterien des Typs LFP und Made in Italy in der Gigafactory bekannt. Die Anlage wird am Hauptsitz des Unternehmens in der norditalienischen Region Venetien errichtet. Wie in Phase 1 des Projekts vorgesehen, wurde die neue Produktionslinie bis Ende 2023 fertiggestellt. Jetzt hat der Prozess der Feinabstimmung der Produktion begonnen und Energy plant, die erste Linie der Gigafactory im Frühjahr offiziell einzuweihen. Die Testphase betrifft die Kalibrierung der Produktionsqualität, aber auch die Einführung fortschrittlicher IT-Lösungen, die auf die Industrie 5.0 ausgerichtet sind und Roboter und digitale Geräte zur Unterstützung des Personals bei der Verarbeitung großer Datenströme umfassen. Die erste Linie, die in der bestehenden Energieanlage gebaut wird, wird eine Produktionskapazität von bis zu 0,8 Gigawattstunden pro Jahr haben. Darüber hinaus befindet sich die Phase 2 der Gigafactory in der Errichtung, insbesondere der Bau einer Fabrik in der Nähe der bestehenden, die vollständig auf die Produktion von Batterien ausgerichtet ist. Die Vollproduktion soll Anfang 2026 anlaufen. Dann wird die Anlage über die zehnfache Produktionskapazität im Vergleich zu Phase 1 verfügen. Das Projekt wird im Rahmen von Italiens Nationalem Wiederherstellungs- und Resilienzplans (NRRP) gefördert. So hat Energy S.p.A. vor kurzem die Bewilligung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von 7,15 Millionen Euro in Form eines Entwicklungsvertrags für die strategische Produktionskette "Erneuerbare Energien und Batterien" erhalten. "Wir freuen uns, das Erreichen dieses wichtigen Ziels bekannt geben zu können. Die Fertigstellung der ersten Produktionslinie für Lithium-Batterien und der Beginn der Testphase sind ein Versprechen, das wir gegenüber unseren Stakeholdern gehalten haben. Es ist ein Meilenstein von grundlegender Bedeutung und wir sind stolz darauf, den angekündigten Fahrplan eingehalten zu haben", erklärte Davide Tinazzi, CEO von Energy S.p.A. "Die Lieferkette von Batterien für Speichersysteme aus erneuerbaren Energiequellen ist von strategischer Bedeutung und wird in Zukunft immer notwendiger werden, um die Energieaufnahme aus fossilen Quellen zu reduzieren und gleichzeitig die Grüne Transformation zu gewährleisten. Mit der Inbetriebnahme unserer Anlage ist die Produktion von Lithium-Batterien Made in Europe nun eine konkrete Realität." Ein Video, das die Produktionslinie in Aktion zeigt, finden Sie unter dem folgenden Link: Beginn der Testphase der ersten Produktionslinie für Lithiumbatterien . *** Energy S.p.A. wurde 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet und ist seit dem 1. August 2022 an der Borsa Italiana, Euronext Growth Mailand, notiert. Das Unternehmen mit Sitz in der Provinz Padua ist ein führender Akteur auf dem Gebiet der Energiespeichersysteme, die sowohl für private als auch für großtechnische Anwendungen eingesetzt werden. Diese Systeme ermöglichen die Speicherung und Abgabe von Energie in Abhängigkeit vom Energiebedarf der Kunden. Bis zum 30. Juni 2023 hat Energy in Italien über 60.000 Systeme verkauft und installiert und bedient damit die Märkte für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Energieversorger und Elektromobilität. Der Produktionswert belief sich zum 30. Juni 2023 auf 40,1 Millionen Euro, mit Einnahmen von 39,3 Millionen und einem Nettogewinn von 5,5 Millionen. Zu den realisierten Leuchtturmprojekten gehören die große Anlage in Comiso, Sizilien, die aus einer landwirtschaftlichen Photovoltaikanlage (Agri-Photovoltaik) und einem Photovoltaikfeld besteht; die große Anlage für CAAB in Bologna; Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei; eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte Energie nach Bedarf austauschen. Zu den Vertriebskanälen von Energy gehören sowohl allgemeine Elektrofachhändler als auch Photovoltaik-Spezialisten, und das Unternehmen arbeitet auch mit großen europäischen EPCs zusammen. Die logistische Nähe von Energy zu den wichtigsten Vertriebsstandorten hat dazu geführt, dass das Unternehmen starke Partnerschaften mit Akteuren auf dem italienischen und europäischen Markt aufgebaut hat. Das Unternehmen bezieht Komponenten von führenden internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software ZeroCO2", um Systeme zu entwickeln, die den Normen der Europäischen Union entsprechen. Für weitere Informationen: www.energyspa.com Kontakt Unternehmen Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

info@energysynt.com IR- & Pressekontakt Deutschland Fabian Lorenz

Tel. +49 151 40016085

lorenz@florenz-kommunikation.de IR & Corporate Media Relations Advisors International TWIN Srl

Mara Di Giorgio

Tel. +39 335 7737417

mara@twin.services



24.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com