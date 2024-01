Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen erhielten leichte Unterstützung durch die eingetrübte Stimmung an den Aktienbörsen, so die Analysten der Nord LB.Die Kursverluste aus dem frühen Handel hätten jedoch nicht ganz wettgemacht werden können.Die Nachfrage nach Krediten in der Euro-Zone habe sich laut einer Umfrage der EZB unter Geldhäusern in Q4 weiter abgeschwächt. (Nachfragerückgang bei Darlehen an Unternehmen sowie der Haushalte nach Immobilienkrediten und Konsumentenkrediten). Der Ausblick für das laufende erste Quartal sei laut der Erhebung etwas positiver prognostiziert. Zum ersten Mal seit Anfang 2022 werde ein leichter Nettoanstieg der Nachfrage nach Unternehmenskrediten und nach Wohnungsbaukrediten gesehen, habe die EZB erklärt. Bei den Konsumentenkrediten werde hingegen ein weiterer Nachfragerückgang erwartet. ...

