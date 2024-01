AT&S hat heute das Bürogebäude und das Werk 1 in Malaysia offiziell eröffnet: Die Bauzeit des neuen Campus in Kulim, rund 350 Kilometer nördlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, betrug laut AT&S nur knapp mehr als zwei Jahre. "Möglich gemacht haben diesen großartigen Erfolg unsere Mitarbeiter:innen in Kulim. Heute ist Ihr Tag und auch ein historischer Tag für AT&S, den es zu feiern gilt. Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Vielen Dank", sagte AT&S CEO Andreas Gerstenmayer. Im Werk 1 wird AT&S für das globale Halbleiterunternehmen AMD produzieren. Werk 2 ist wind- und wasserfest und sobald sich das Marktumfeld für einen AT&S-Schlüsselkunden verbessert hat, wird auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...